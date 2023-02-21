«Мещёрская магистраль»: идея оригинального тура выходного дня для жителей Владимирской...

«Мещёрская магистраль»: идея оригинального тура выходного дня для жителей Владимирской области.21-го февраля свой профессиональный праздник отмечают экскурсоводы всего мира. Во Владимирской области проживает немало гидов, которые искренне влюблены в красоту и историю родного края. Они рассказывают людям об удивительных и давно забытых фактах, демонстрируют уникальные уголки региона и соседних областей, раскрывают то, что многим кажется «данностью».А вы знали, что в самом конце XIX-го века от Оки до Клязьмы впервые была построена узкоколейная дорога, связавшая Рязань и Владимир? Проект был подготовлен инженером Московского Общества подъездных путей Эггерсом и утвержден Императором Александром III. В народе построенную узколейку называли «Мещёрская магистраль».Подумаешь, железная дорога, спрятанная в вековых лесах? Кого этим удивишь? Вроде бы ничего необычного для тех, кто жил рядом и слышал о ней немало историй. Но на самом деле миниатюрные пути производят сильнейшее впечатление на человека, который видит их в первый раз. Будто попадаешь в прошлое «здесь и сейчас».Правда, остались такие «узкие рельсы» во Владимирской области лишь в Гусь-Хрустальном районе. И то эти десять километров рабочей «узкоколейки» относится к Мезиновскому торфопредприятию.До сих пор не все владимирцы знают о том, что дорога, когда-то воспетая писателем Константином Паустовским и получившая неофициальное название «Мещёрская магистраль», исторически относится и к нашему региону.Правда, во Владимирской области «узкоколейка» прекратила своё существование уже в 1923 году, когда переложили широкую колею. Классические паровозы ходили по ней до 70-х годов.Об этом нам рассказал 27-летний гид-экскурсовод Виктор Львов. На протяжении нескольких лет уроженец города Гусь-Хрустальный знакомит туристов с редкими маршрутами.Об истории узкоколейной железной дороги:«Запах дикой гвоздики, нагретой солнцем, наполнял вагоны…»Ещё совсем недавно (по исторически меркам), примерно полвека назад Мещёрский край, раскинувшийся на стыке Владимирской, Рязанской и Московской областей, был довольно глухой местностью. Узколейка здесь была важнейшим транспортом. Правда, с развитием автомобильного транспорта, началось её постепенное «увядание».В 1950-х годах в окрестностях Рязанско-Владимирской узкоколейной линии велась промышленная добыча торфа, были открыты предприятия Мещерское, Солотчинское и Ненашкино. Торф вывозился по узкоколейным железным дорогам. Увы, кризис 1990-х годов сильнейшим образом сказался на местной экономике. Для железной дороги Мещеры это стало настоящей катастрофой. Распалась единая система торфодобывающих организаций. И естественно «узколейки» стали закрываться и разбираться. Какие-то участки были просто разворованы… на металлолом.Это интересно!«За Гусем-Хрустальным, на тихой станции Тума, я пересел на поезд узкоколейки. Это был поезд времён Стефенсона. Паровоз, похожий на самовар, свистел детским фальцетом. У паровоза было обидное прозвище: «мерин». Он и вправду был похож на старого мерина. На закруглениях он кряхтел и останавливался. Пассажиры выходили покурить. Лесное безмолвие стояло вокруг задыхавшегося «мерина». Запах дикой гвоздики, нагретой солнцем, наполнял вагоны…» Константин Георгиевич Паустовский, «Мещёрская сторона».Сегодня из Владимира добраться до оставшейся «в живых» узколейной железной дороги в Гусь-Хрустальном районе вполне реально. Но самостоятельно разобраться – «что» и «к чему» на месте незнающим туристам проблематично.На железнодорожном вокзале в Туме также можно воочию увидеть узкоколейные тепловозы: это ТУ-А7, снегоочиститель плужный, вагон ПВ-51 и платформа. Настоящий музей под открытым небом.За подсказками по маршруту мы обратились к ранее упомянутому гиду-экскурсоводу Виктору Львову:- Если в 70-е годы «ветка» Владимир – Тума была неким «паровозным заповедником» - до этих времен там ходили настоящие паровозы, которые сейчас только в качестве турпродукта можно увидеть в Карелии, иногда в Шуе, то здесь ежедневно, по узким просекам железной дороги курсируют советские дизельные тепловозы. Никаких электричек. Нужно отметить, что ж/д маршрут, о котором мы рассказываем, интересен нашим туристам тем, что с одном стороны - это обычная дорога, а с другой – не электрифицированная и тупиковая. По ней до сих пор ходят тепловозы. И в пути я рассказываю об истории узколейки в том числе.«Владимир – Тума»: чем уникален маршрут?- Виктор, чем же удивителен этот маршрут? О нём мало кто слышал, его не предлагают крупные туристические агентства…- Уникальность этого маршрута заключается в его географическом положении. Он проходит по северу Мещерской низменности. В каких-то местах даже соприкасается с заповедными 170-летними лесами национального парка «Мещера», где до возникновения железной дороги шло множество сухопутных трактов. Есть что рассказать по дороге! Маршрут может удивить многим: начиная 6-часовым (в обе стороны) путешествием на тепловозе средь мещерских лесов, заканчивая конечным пунктом маршрута - посёлком под названием Тума, где стоит Троицкая церковь. Её можно назвать музеем, потому что каждый сантиметр внутреннего убранства расписан по альбомам великих русских художников – Виктора Васнецова, Михаила Нестерова и Александра Иванова.На заметку!Мещёра — обширная лесистая низменность в центре Восточно-Европейской равнины. Занимает северную часть Рязанской области, южную — Владимирской и восточную — Московской области. Название произошло от финно-угорского племени «мещёра», жившего на территории до XVI века. Образование низменности связано с деятельностью ледников, которые превратили поверхность в гладкую равнину.- Где обычно происходит старт ваших экскурсии? Во Владимире или в Гусе-Хрустальном?- Старт маршрута, как правило, происходит в городе Гусь-Хрустальный, если мы рассматриваем ж/д маршрут. Возможен трансфер и из Владимира. При желании можно погрузиться в автомобильный маршрут по Мещере. Разработаны самые разные варианты. Так что каждая из экскурсий не похожа на предыдущую. Темы для показа широкие: краеведение - наличники, мещерские избы, деревни, история древних племен; историко-культурное наследие - храмы, старинные тракты; эко-туризм - леса, болота, реки и озёра. Что касается конкретно железнодорожного маршрута «Владимир-Тума», то тут я приглашённый экскурсовод, отвечаю за информационную составляющую. Идея принадлежит Ирине Курочкиной, известной в творческих, журналистских и экскурсионных кругах под псевдонимом «Ырк Мурочкина». Хочется отметить, что при создании маршрута лично я сам всегда опираюсь на его насыщенность. Он должен быть интересным, логически и логистически выстроен. Хочется за 3-6 часов максимально показать людям Мещеру, мой родной край, чтобы они захотели вновь сюда вернуться.- Отметим красивые зимние кадры тепловоза, автор – вы? Как удалось сделать такие необычные фотографии?- Мой отчий дом находится в Гусь-Хрустальном, рядом с этой железной дорогой. Я прожил здесь большую часть своей жизни. Едешь на велосипеде в лес – двигаешься вдоль неё. Идешь с собакой гулять – снова по ней. Часто на прогулки беру с собой фотоаппарат. Так, в общем, и накопился приличный фотоархив железной дороги и тепловозов.О привлекательности региона для туристов и непривлекательности инфраструктуры города Гусь-Хрустальный- Работая в туристической сфере, отмечаете ли увеличение гостей из других областей в наш регион и в Гусь-Хрустальный район?- Мне показалось, что был большой всплеск в пандемию, особенно летом 2020 года. Сейчас тоже немало туристов, но про сильное увеличение сложно говорить. Гусь-Хрустальный и район вообще не особенно туристический привлекательны. С одной стороны, даже в городе очень богатое историко-архитектурное наследие, целые кварталы XIX века, но их состояние и инфраструктура «хромает», а точнее сказать - её просто нет. Хотя из этого всего можно сделать отличный туристический продукт. Вопрос: почему власти не хотят? Почему над этим никто не работает?- А что бы вы предложили для того, чтобы изменить ситуацию?- Дороги, тротуары - это первое, что видит турист, приезжая куда-то. Чистоту улиц. Исторические здания ухоженные. В городе Гусь-Хрустальный с этим пока большая проблема. Вот недавно открыли "Музей граненого стакана". Но люди не поедут туда, потому что дороги нет. Да и в целом – многие исторические здания обшарпанные, с разбитыми или заколоченными окнами. Освещения уличного по факту нет. Из кварталов с мальцевскими половинками (историческая застройка второй половины XIX века) можно такой туристический кластер сделать шикарный! Люди будут приезжать уже ради того, чтобы просто там погулять. Таких домов нет больше нигде! Необходимо сделать дороги и тротуары. Мы застряли в прошлом. Со своей стороны, мэрия должна контролировать и то, как собственники следят за состоянием объектов культурного наследия. У нас, к сожалению, пока всё это на очень слабом уровне. Это честный взгляд «изнутри». Хотелось бы, чтобы на эти проблемы обратили внимание и в областном центре.Сохраняя память и историю…Виктор Львов, как и другие гиды (экскурсоводы) Владимирской области видят развитие туризма в регионе по многим новым уникальным направлениям. Но, к сожалению, до сих пор не решены многие проблемы.Оригинальные туры, вроде «Мещёрской магистрали» - это один из вариантов того, что может привлечь гостей со всей России.Сегодня многие забыли о том, что главным и изначальным назначением «узколеек» было обслуживание промышленных предприятий: места разработки торфяных залежей, лесных насаждений и пр. В военное же время «миниатюрная» железная дорога выполняла роль транспортной сети, которая позволяла быстро и надёжно доставить людей и технику до места боёв. Так почему бы не вспомнить забытые факты нашей истории? Главная задача - сберечь то, что до сих пор исправно служит людям. Узкоколейные железные дороги, бесспорно, относятся к этому числу.Необычный маршрут «Мещёрская магистраль» – повод вспомнить былое и обратить внимание на наше туристическое настоящее.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото Виктора Львова