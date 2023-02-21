Нарушений не выявлено.

Минздрав опроверг информацию про опарышей в одеялах Судогодской ЦРБ. Ранее анонимный ролик появился в соцсетях.На видео видно, как белые черви ползают по ватному одеялу. Кадры якобы сняты в больнице, но при этом в объективе кроме самих спальных принадлежностей ничего не фигурирует.«Администрация учреждения и замминистра провели проверку условий содержания пациентов в инфекционном отделении, о котором идёт речь. Больные не высказали каких-либо жалоб, претензий к лечению или бытовым условиям. Нарушений не выявлено», - подчеркнули в ведомстве.Минздрав рекомендует владимирцам жаловаться на возможные недостатки непосредственно на своей странице .