Хочется любоваться бесконечно!

Хочется любоваться бесконечно!Иосифа Кобзона нет с нами четыре с половиной года. Но память о нем жива. В том числе, и в Сочи.В 2019 году родные артиста участвовали там в посадке оливкового дерева в память об Иосифе Давыдовиче, который пел на открытии отеля "Жемчужина" в 1973-м И заложили тем самым новую оливковую рощу. Тогда 68-летняя Нелли Михайловна взяла в руку лопату, 42-летняя дочь Наталья и 17-летняя внучка Мишель – лейки."Незадолго до ухода Иосифа Давыдовича мы с семьей ездили в Израиль, в парк, где посажены все библейские растения, – рассказывала тогда Нелли Михайловна. – И там мы тоже сажали оливковое дерево – символ изобилия, бессмертия. Оно там прижилось. Надеюсь, что и сочинское пустит корни".Так и случилось – малышка, которую посадила вдова Кобзона, пустила корни, окрепла, расцвела, Говорят, Нелли Михайловна часто приезжает сюда и любуется красивым деревом."Я хожу и вспоминаю, где мы с Иосифом поднимались по лестнице, где обедали, где сидели, где выходили погулять. Тут все помнит Иосифа. Мы ведь ездили сюда почти 30 лет", – призналась вдова "Дни.ру".