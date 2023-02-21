Врачи пытаются спасти Романа Костомарова.

Врачи пытаются спасти Романа Костомарова.Еще в начале этого года Роман Костомаров не мог предположить, что совсем скоро будет находиться на грани жизни и смерти. Фигурист попал в реанимацию с пневмонией. Врачи с самого начала делали все возможное, чтобы олимпийскому чемпиону стало лучше, но ему становилось лишь хуже. Спортсмена подключили к аппаратам ЭКМО и ИВЛ. Необходимость в системе оксигенации со временем отпала, но дышать самостоятельно мужчина все еще не может.Пневмония дала серьезные осложнения. У 46-летнего Костомарова сепсис, гидроторакс (избыточная жидкость в легких), двусторонний отит, отек правой лобной доли мозга, сообщает "". Недавно появилась новость о том, что Роман перенес инсульт. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии.На этом беды не закончились. Как пишет , Роман Костомаров ослеп на один глаз. Дело в том, что у олимпийского чемпиона отсутствует хрусталик в правом глазном яблоке. Несколько лет назад спортсмен перенес по замене хрусталика. Сейчас же его пришлось удалить из-за воспаления в лобных пазухах. Оно оказывает давление на глаза, из-за чего обильно выделяются слезы и появляется светобоязнь.