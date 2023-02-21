От юных кадетов до генералов. В областном дворце культуры и искусства прозвучали поздравления жителей 33 региона с наступающим Днем защитника Отечества. С торжественной речью выступили

От юных кадетов до генералов. В областном дворце культуры и искусства прозвучали поздравления жителей 33 региона с наступающим Днем защитника Отечества. С торжественной речью выступили губернатор области Александр Авдеев и председатель Заксобрания Владимир Киселев. Праздник не ставят в один ряд с женским днем. С 23 февраля в России чествуют тех, кто служил, служит или готовится