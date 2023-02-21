Торги выиграли, что дальше? Планы по комплексному развитию территории бывшей военной части Октябрьского военного городка обсуждаются с новой силой. Более 7 лет 2 участка земли площадью почти

Торги выиграли, что дальше? Планы по комплексному развитию территории бывшей военной части Октябрьского военного городка обсуждаются с новой силой. Более 7 лет 2 участка земли площадью почти в 29 гектаров не использовались. Постройки, которые находятся на территории бывшей части, в том числе здания дореволюционных казарм, постепенно разрушались. Акционерное общество «ДОМ.РФ» в начале 2023 года объявило