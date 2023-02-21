Зрители узнали интимную подробность о Павле Прилучном.

Зрители узнали интимную подробность о Павле Прилучном.Дефекты внешности— это больная тема для многих людей. Кто-то комплексует из-за особенностей фигуры,кто-то мечтает об идеальной форме носа, третьи же мечтают о красивых ушах.Оказывается, даже среди молодых мужчин есть те, кто соглашается лечь под ножхирурга ради красоты. В их числе актер Павел Прилучный.Стало известно,что 35-летняя звезда "Мажора" и "Закрытой школы" переживализ-за своей формы ушей. Ради приближения к идеалу Прилучный решился на пластическуюоперацию и сделал новую форму ушей. Если раньше они слегка торчали в сторону,то теперь они аккуратно "приклеены" к голове. Поклонники гадают, подчьим давлением Павел перекроил себя и изменил внешность."Даже уПрилучного того же самого — у него же сделана операция по "прилепливаниюушей к голове", — рассказал Александр Рогов на шоу Ляйсан Утяшевой.Возможно, на путик изменениям его поддержала бывшая жена актриса Агата Муцениеце. Напомним, чтоактеры закрутили роман на съемках, а уже через три месяца отправились в ЗАГС.Брак продержался целых 10 лет, но все-таки распался. Поговаривают, чтобросивший жену Павел Прилучный просто влюбился в другую.Эта "другая"в августе 2022 года стала второй женой актера. 27-летняя Зепюр Брутян вышлазамуж за Павла Прилучного. Скоро пара станет родителями малыша.