Зрители узнали интимную подробность о Павле Прилучном.
Зрители узнали интимную подробность о Павле Прилучном.
Дефекты внешности
— это больная тема для многих людей. Кто-то комплексует из-за особенностей фигуры,
кто-то мечтает об идеальной форме носа, третьи же мечтают о красивых ушах.
Оказывается, даже среди молодых мужчин есть те, кто соглашается лечь под нож
хирурга ради красоты. В их числе актер Павел Прилучный.
Стало известно,
что 35-летняя звезда "Мажора" и "Закрытой школы" переживал
из-за своей формы ушей. Ради приближения к идеалу Прилучный решился на пластическую
операцию и сделал новую форму ушей. Если раньше они слегка торчали в сторону,
то теперь они аккуратно "приклеены" к голове. Поклонники гадают, под
чьим давлением Павел перекроил себя и изменил внешность.
"Даже у
Прилучного того же самого — у него же сделана операция по "прилепливанию
ушей к голове", — рассказал Александр Рогов на шоу Ляйсан Утяшевой.
Возможно, на пути
к изменениям его поддержала бывшая жена актриса Агата Муцениеце. Напомним, что
актеры закрутили роман на съемках, а уже через три месяца отправились в ЗАГС.
Брак продержался целых 10 лет, но все-таки распался. Поговаривают, что
бросивший жену Павел Прилучный просто влюбился в другую.
Эта "другая"
в августе 2022 года стала второй женой актера. 27-летняя Зепюр Брутян вышла
замуж за Павла Прилучного. Скоро пара станет родителями малыша.