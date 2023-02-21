Девочке 12 лет.

Девочке 12 лет.В Санкт-Петербурге школьница отравилась угарным газом. По данным , 12-летняя школьница пошла в ванную, где внезапно почувствовала себя плохо и упала без сознания.Инцидент произошел в квартире на улице Зайцева в воскресенье вечером. Как сообщает , есть предположение, что девочка отравилась угарным газом.