Полиция области обеспокоена невменяемостью водителей, которые даже после наказания садятся за руль пьяными.

Полиция области обеспокоена невменяемостью водителей, которые даже после наказания садятся за руль пьяными.Практически каждый день в полицейских сводках мы слышим о жутких ДТП, в которых калечатся и погибают взрослые и, что самое страшное, дети. И нередко комментатор добавляет: «Водитель находился в нетрезвом состоянии... » Так любители горячительных напитков и безбашенной езды по дорогам и улицам городов, посёлков, деревень распоряжаются судьбами, здоровьем и жизнями ни в чём не повинных людей.Эх, раз, ещё раз...Таким водителям, по мнению многих россиян, оправданий нет. Тем более вызывают недоумение и негодование те, кто уже попадался на этом «грехе», отделался штрафом и... вновь пьяным сел за руль.В 2022 году сотрудники регио­нального управления ГИБДД выявили почти 500 нарушителей, которые повторно управляли автомобилем, мягко говоря, «выпимши».Так, за сутки в прошлые выходные за вождение в нетрезвом состоянии отстранили от управления 20 водителей, а всего с начала февраля – почти 300. Нарушители получают штраф 30 тыс. руб., или их лишают водительских прав на срок до двух лет.Однако отнюдь не маленький штраф далеко не всегда останавливает водителей, и они вновь оказываются за рулём подшофе. В 2022 году по решению суда за повторную нетрезвую езду 122 водителей лишили свободы, 287 автолюбителям назначили обязательные или исправительные работы, 38 человек получили повторные штрафы, сообщили в управлении МВД по Владимирской области.«Вино в деталях»В воскресенье в Петушинском районе инспекторы остановили автомобиль «Шкода», который вёл 41-летний местный житель. Мужчина категорически отказался проходить медицинское освидетельствование. Впоследствии оказалось, что у него уже есть административка за пьяное вождение. В Александровском районе нетрезвого водителя «Форда» проверили на наличие алкоголя в крови. С результатами медицинского освидетельствования водитель согласился. Инспекторы выяснили, что мужчина не впервые управляет автомобилем в нетрезвом состоянии и с августа прошлого года лишён прав на срок 1,5 года. В обоих случаях возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения «лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимальное наказание по этой статье – до двух лет лишения свободы. И водительских прав, конечно же, лишат.В итогеПосле того как в суде рассмотрели уголовные дела этих и других авто- (или алко-) любителей, водителя-рецидивиста из Александрова лишили свободы на 9 месяцев, из Гусь-Хрустального — на1 год, житель Муромского района за повторное нетрезвое вождение получил штраф 200 тыс. руб., жителей Селивановского и Александровского районов отправили на обязательные работы.КстатиСтоит сказать, что в 2022 году число аварий с участием пьяных водителей у нас в области сократилось больше чем на четверть. Однако, как констатируют в полиции, такие аварии отличаются повышенной тяжестью последствий: число погибших в пьяных ДТП составило в прошлом году 23,5% от общего числа жертв ДТП.СправкаТелефон дежурной части управления ГИБДД по Владимирской области, по которому можно сообщить об автомобиле, управляемом нетрезвым водителем:(8 4922) 54-16-65.Мнение экспертаСтарший инспектор УГИБДД УМВД России по Владимирской области Михаил Маслов:– Порой, чтобы избежать ответственности, водители пытаются «решить вопрос» на месте и откупиться от инспектора. Например, на днях в Муроме нетрезвый местный житель, управлявший автомобилем, настойчиво предлагал инспектору ГИБДД 30 тысяч рублей, чтобы его не лишили прав надолго. Полицейский предупредил автолюбителя о том, что дать взятку должностному лицу – это уголовно наказуемое деяние, однако, понимая, что водитель игнорирует предупреждение, проинформировал об этом дежурную часть. Стоит помнить, что наказание за взятку может быть более серьёзным, чем кажется на первый взгляд, поскольку в таких действиях напрямую просматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ (дача взятки) или ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).