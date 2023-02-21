Сотрудники УМВД по Владимирской области вычислили мошенника по ДНК. В минувшем декабре телефонные...

Сотрудники УМВД по Владимирской области вычислили мошенника по ДНК.В минувшем декабре телефонные аферисты обманули девять пенсионеров в возрасте от 81 года до 85 лет по схеме «Ваш родственник совершил ДТП и привлекается к уголовной ответственности». Пожилых потерпевших вынудили передать курьеру почти 7 млн рублей.Оперативники УМВД установили банкомат, через который посыльный переводил деньги. А на записях с камеры видеонаблюдения было видно, как подозреваемый выбросил пластиковую бутылку в урну. Ее изъяли ёмкость и, проведя комплексное исследование, установили его личность. И в результате, задержали ранее судимого 33-летнего уроженца Смоленской области, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Возбуждены уголовные дела, задержанный заключён под стражу.Фото https://www.pxfuel.com/en