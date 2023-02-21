Предоставить «дорожные карты» по каждому из объектов до конца февраля. Такую задачу поставили Игорю Другову в правительстве Владимирской области. Застройщик возглавляет фирмы:

Предоставить «дорожные карты» по каждому из объектов до конца февраля. Такую задачу поставили Игорю Другову в правительстве Владимирской области. Застройщик возглавляет фирмы: «ИнтерСтройВладимир», «ИнтерСтрой Плюс» и «СитиСтрой». Ни одна из них не ведет работы на возводимых объектах, утверждают в «Белом доме». Напомним, «Фонд развития территорий» подал иск на застройщика о признании его банкротом. После долгих