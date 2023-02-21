На фоне снижения интереса к доллару США и евро продолжит расти спрос на депозиты в альтернативных валютах.

Розничный портфель сбережений в иностранной валюте в российских банках за 2023 год уменьшится на 8-9%, а его доля в общем объеме пассивов физлиц снизится до 9%. На фоне снижения интереса к доллару США и евро продолжит расти спрос на депозиты в альтернативных валютах.По оценкам ВТБ, на конец 2022 года доля валютных сбережений в общем портфеле классических розничных пассивов банка снизилась вдвое и составила 11%. В этом году тренд продолжится, и доля валюты в общем объеме привлечений скорректируется до 9%.Аналогичный тренд будет наблюдаться в целом по банковской системе. По прогнозам банка, общий портфель классических сбережений физлиц в российских банках за год увеличится на 5,9%, до 38,78 трлн рублей, при этом доля валютных депозитов и счетов в нем уменьшится до 9%.«Околонулевые ставки по депозитам в классических валютах в 2023 году приведут к снижению интереса россиян к этим инструментам. После завершения срока валютных вкладов розничные клиенты будут переводить средства в рублевые инструменты, а также в депозиты в альтернативных валютах. По нашим прогнозам, существенно – в 1,5 раза – вырастет спрос на вклады в китайских юанях. В банке по итогам года их портфель превысит 10 млрд юаней. Кроме того, можно ожидать увеличения интереса россиян к вложениям в других иностранных валютах и альтернативным финансовым инструментам, например, драгоценным металлам», – отмечает Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ (ПАО).По оценкам банка, в целом объем розничных сбережений в нем в 2023 году будет расти быстрее рынка. Наибольший рост спроса продемонстрируют вклады до 6 месяцев: банк фиксирует возвращение внимания клиентов к коротким и среднесрочным депозитам. В январе на вклады сроком 3-6 месяцев пришлось около 80% розничных депозитов, открытых в банке. И интерес к таким вкладам в первом полугодии сохранится.