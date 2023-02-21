В Гусь-Хрустальном директор МКУ «Отдел строительного контроля» подозревается в халатности, причинившей дошкольным образовательным учреждениям ущерб в 1,7 млн рублей, сообщили в

В Гусь-Хрустальном директор МКУ «Отдел строительного контроля» подозревается в халатности, причинившей дошкольным образовательным учреждениям ущерб в 1,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следкома по Владимирской области. «По версии следствия, в период с июля по декабрь 2020 года директор МКУ «Отдел строительного контроля» не проверил дефектные ведомости с внесенными в них недостоверными данными по спиливанию деревьев