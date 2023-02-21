Из-за его нерасторопности бюджет города недосчитался 1,7 млн рублей.

В Гусь-Хрустальном директор госучреждения обвиняется в халатности. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.По версии следствия, с июля по декабрь 2020 года руководитель местного строительного контроля не проверил дефектные ведомости по спиливанию деревьев и расчистке кустарников с территорий детских садов. Не проверяя фактический объём выполненных работ, он подписал акты приёмки, в которых подрядчик указал, что напилил древесины на 1,8 млн рублей, хотя в реальности берёз и елей оказалось спилено всего на 90 тысяч рублей.уже получил условный срок. Пришла очередь чиновника. Расследование продолжается.