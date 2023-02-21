Если водитель завершил проезд перекрестка на красный свет, но при этом заезжал на пересечение на зеленый, это не является нарушением правил дорожного движения. Такое заявление сделал ..

Если водитель завершил проезд перекрестка на красный свет, но при этом заезжал на пересечение на зеленый, это не является нарушением правил дорожного движения. Такое заявление сделал адвокат автомобильного движения "Свобода выбора" Сергей Радько."При этом инспектор ГИБДД не вправе за это оштрафовать водителя, ПДД напрямую на это указывают", — цитирует специалиста . Адвокат отметил, что наличие другого светофора со стоп-линией по ходу движения на перекрестке обязует водителей остановиться.