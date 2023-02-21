Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Коммунальная липа
Коммунальные мошенники атакуют. Кто...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Коммунальная "липа"
Коммунальные мошенники атакуют. Кто отправил владимирцам липовые платежки и есть ли шанс вернуть украденные средства?
- Такая диета?
Везде ли вкусно и полезно? В регионе взяли на контроль качество лечебного питания. Что показали рейды прокуратуры?
- Встреча сильнейших
Более 300 спортсменов из 19 регионов страны. Суздаль принял Всероссийский турнир по самбо.