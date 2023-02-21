Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Коммунальная липа Коммунальные мошенники атакуют. Кто...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Коммунальная "липа"Коммунальные мошенники атакуют. Кто отправил владимирцам липовые платежки и есть ли шанс вернуть украденные средства?- Такая диета?Везде ли вкусно и полезно? В регионе взяли на контроль качество лечебного питания. Что показали рейды прокуратуры?- Встреча сильнейшихБолее 300 спортсменов из 19 регионов страны. Суздаль принял Всероссийский турнир по самбо.