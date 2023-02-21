Они будут распределены по трём зонам ответственности регоператоров и переданы властям для установки на контейнерных площадках.

Владимирская область закупила более 1600 контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом сообщает министерство природопользования и экологии.Они будут распределены по трём зонам ответственности регоператоров и переданы властям для установки на контейнерных площадках.«Отходы будут вывозить на сортировку, а затем на утилизацию», – уточнила министр природопользования и экологии Татьяна Клименко.Напомним, что до 2030 года в стране планируется обеспечить 100%-ую сортировку ТКО, а объём отходов, направляемых на полигоны, чиновники хотят сократить вдвое.