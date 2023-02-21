До суда фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

Житель Владимира попал в ДТП, пытаясь угнать машину друга. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Оперативники задержали 18-летнего юношу, который украл на работе у своего 36-летнего знакомого ключи от машины. Иномарка стояла у торгового центра. Молодой человек планировал покататься на ней по городу. Однако поездка не задалась. Парень, который сел за руль без прав, тронулся с места и врезался в другой автомобиль. Испугавшись, он сбежал с парковки, но недолго гулял на свободе.На допросе молодой человек признался в содеянном. На него завели уголовное дело. До суда фигуранта отпустили под подписку о невыезде.