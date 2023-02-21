Комиссия определит лучших среди предприятий, организаций, творческих объединений и коллективов; индивидуальных авторов; школ и детских садов.

Во Владимире состоится конкурс масленичных фигур «Сударыня Масленица-2023». Об этом сообщает администрация Ленинского района Владимира, которая проводит мероприятие в восьмой раз.Комиссия определит лучших среди предприятий, организаций, творческих объединений и коллективов; индивидуальных авторов; школ и детских садов. Основные критерии: мастерство в технике изготовления куклы и деталей её костюма, оригинальность, самобытность и верность традициям. Обладателей приза зрительских симпатий выберут горожане. продлится до 22 февраля. Итоги подведут 27 числа.Все участники конкурса получат благодарственные письма, а победители - памятные подарки.