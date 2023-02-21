С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 180393 владимирцев.

Во Владимирской области 21 февраля выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 15 человек. Ещё 13 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, 12 - в Гусь-Хрустальном, 8 - в Муромском, по 4 - в Петушинском и Александровском, 5 - в Киржачском, по 2 - в Камешковском и Суздальском, по 1 - в Меленковском, Вязниковском, Судогодском, Кольчугинском и Собинском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 180393 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50007 заболевших во Владимире, 21362 - в Ковровском районе и 19499 - в Муроме.