Во Владимирской области детский сад выплатит компенсацию за травмы ребенка, полученные в детской...

Во Владимирской области детский сад выплатит компенсацию за травмы ребенка, полученные в детской ссоре.Гусь-Хрустальным городским судом Владимирской области рассмотрено гражданское дело по иску супругов по полученной 27 октября 2022 года травмы в ходе ссоры с другим воспитанником. Поверхностной ушибленной раны на переносице, кровоподтеков на верхнем и нижнем веках левого глаза, мелких царапинки на нижнем веке левого глаза.Истцы просили взыскать с ответчика в пользу их малолетнего ребенка компенсацию морального вреда в размере 50000 рублей, в пользу родителей по 10000 рублей каждому, также просили взыскать понесенные расходы на лечение, и судебные расходы.Ответчик согласился на это частично, указав на чрезмерно завышенный размер компенсации морального вреда.В итоге, иск судом удовлетворен частично: взыскана компенсация морального вреда пострадавшему в размере 20000 рублей, в пользу его родителей взыскано по 5000 рублей каждому. Также частично компенсированы расходы на лечение и судебные расходы.И отказано в удовлетворении исковых требований к администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/en