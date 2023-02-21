На сегодня потребность работодателей в сотрудниках в три раза превышает численность безработных.

В рамках развития экономики до 2030 года предприятиям Владимирской области потребуется более 15 тысяч сотрудников. Для россиян, которые пожелают переехать в 33-ий регион, власти построят арендное жильё.«У нас открываются новые производства. Только на новой площадке «Вайлдберриз» создадут более 1,5 тысяч рабочих мест, компания «Лузалес» - ещё порядка 500. Специалисты нужны и нашим особым экономической зонам. Необходимо работать с теми, кто решил переехать и трудоустроиться у нас. В ближайшее время мы планируем начать строительство арендного жилья, чтобы у людей была уверенность в завтрашнем дне. Приоритетная задача – обеспечить экономику рабочей силой», – подчеркнул Александр Авдеев.Добавим, что на сегодня потребность работодателей в сотрудниках в три раза превышает численность безработных.