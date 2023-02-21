Во Владимирской области подорожали блины. Кстати, блины во Владимирской области этой зимой...

Во Владимирской области подорожали блины.Кстати, блины во Владимирской области этой зимой подорожали на пятнадцать рублей. "Владимирстат" к Масленичной неделе посчитал стоимость продуктовой корзины для приготовления блинной порции.Для расчёта взяли классический рецепт блинов на молоке. Литр которого подорожал на 9 рублей и теперь стоит почти семьдесят. Плюс 400 граммов муки (это 21 рубль), 4 яйца (это еще 33 рубля). Итого, порция блинчиков обойдется в 175 рублей.