Во Владимирской области построят жилье для приезжих специалистов. Санкционное давление, проведение...

Во Владимирской области построят жилье для приезжих специалистов.Санкционное давление, проведение специальной военной операции привели к росту потребности в кадрах, особенно на предприятиях оборонно-промышленного комплекса региона. На сегодня потребность работодателей в рабочей силе в три раза превышает численность граждан, ищущих работу."Сегодня во взаимодействии с бизнесом мы формируем новые особые экономические зоны и перспективные промышленные центры. И вопрос кадрового ресурса становится одним из самых актуальных, - отметил губернатор Александр Авдеев. - Приведу в пример особую экономическую зону «Доброград-1», её создание позволило инициировать организацию новых рабочих мест. В новой ОЭЗ в Киржачском и Александровском районах в ближайшие пару лет потребуется ещё несколько тысяч работников. В целом же в рамках реализации программы развития экономики до 2030 года региону потребуется более 15 тысяч сотрудников" .Также необходимо работать с теми, кто решил переехать в наш регион и трудоустроиться здесь. В ближайшее время планируется начать строительство арендного жилья, чтобы у таких специалистов была уверенность в завтрашнем дне, подчеркнул Александр Авдеев.Фото https://www.pxfuel.com/en