Во Владимирской области появился первый доильный робот. Об этом на своей странице «Вконтакте»...

Во Владимирской области появился первый доильный робот.Об этом на своей странице «Вконтакте» рассказал министр сельского хозяйства региона Константин Демидов.Робота приняли на работу в молочное хозяйство в Суздальском районе. Такие доильные аппараты есть во многих регионах, внедрять их необходимо из-за дефицита кадров на селе, сообщил глава министерства. Пока такое новшество в области - одно. Но в планах появление ещё двух роботов, уже в Селивановском районе.Сейчас робот на суздальской ферме обслуживает 53 коровы. Процесс дойки длится от пяти до десяти минут и участие человека в нём очень опосредованное. А компьютерный учёт позволяет вести ежедневный мониторинг надоев и физиологического состояния животных.