Во Владимирской области в феврале отстранили от управления почти 300 нетрезвых водителей. Только...

Во Владимирской области в феврале отстранили от управления почти 300 нетрезвых водителей.Только за февраль инспекторы ДПС отстранили от вождения почти три сотни нетрезвых водителей. По вине пьяных автолюбителей в регионе происходит практически каждое десятое ДТП. И это, как правило, аварии с тяжелыми последствиями. Статистику опубликовало областное ГИБДД.Общее количество таких дорожно-транспортных происшествий в области сократилось на 28 процентов. Вместе с тем чаще всего это смертельные ДТП, на долю которых приходится четверть всех погибших на дороге.Сотрудники ГИБДД ежедневно выявляют нетрезвых водителей в разных районах области. И напоминают - езда в пьяном виде влечёт за собой серьезное наказание: штраф - 30 тысяч рублей и лишение прав на 2 года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.