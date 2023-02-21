В «Энергосбыт Волга» сообщили о том, что во Владимирской области активизировались лжеконтролеры, оставляющие в почтовых ящиках подозрительные листовки, похожие на квитанции за услуги ЖКХ.

В «Энергосбыт Волга» сообщили о том, что во Владимирской области активизировались лжеконтролеры, оставляющие в почтовых ящиках подозрительные листовки, похожие на квитанции за услуги ЖКХ. В этих извещениях мошенники в агрессивной манере пытаются поживиться деньгами жителей региона. «В «извещениях» некая организация агрессивно предлагает за деньги провести поверку счётчиков, угрожая в случае отказа начислением платы по нормативу