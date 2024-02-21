Воспитание народной культурой: что нового в мастерской семьи Солнцевых? Работы этих суздальских...

"Воспитание народной культурой": что нового в мастерской семьи Солнцевых?Работы этих суздальских мастеров уже покорили престижную выставку "Арт-Россия" и пополнили экспозицию Сунгирской игрушки. Что нового в их мастерской - расскажет Полина Лаптева.В печи потрескивает только что "созревшая" под солнцем тысячи градусов глиняная игрушка. Остывает...Мастерская Солнцевых - дело семейное. Место для творчества выбрали не случайно. Таинственная этимология имени Бога солнца заключена в названии села Суромна. Здесь же, на ручье Сунгирь, располагалось и древнее капище.Приехала семья сюда из Нижнего Новгорода. Жанна по профессии реабилитолог, в процессе обучения познакомилась с методами арт-терапии. Теперь создает собственных сказочных "терапевтических героев".Жанна Солнцева, мастерица глиняных изделий:- Если за две пары сокурсники делали одну работу, скрипели, - я не могла остановиться. Я погружалась и делала 3, 4 работы.В этот процесс погружаешься с головой. Что будет слеплено, - заранее сказать сложно, говорит мастерица.Жанна Солнцева, мастерица глиняных изделий:- Буквально день уезжаешь, два на выставку, то есть, хочется обратной связи получить, и вот приезжаешь, садишься, погружаешься, и оторваться сложно. Я не знаю, это, наверное, что-то изнутри.Особое внимание - истории Сунгиря. На уникальной стоянке древнего человека в середине прошлого века было найдено множество украшений из кости мамонта. А также, уже ставшая легендарной, сунгирская лошадка.Вдохновленные археологическими находками, Солнцевы решили создать свою коллекцию. Это изделие в скором пополнит "Сунгирскую стоянку" мастеров.После лепки формы наносится необходимый декор оттиском. А после сушки и обжига, изделие покрывают глазурью. Затем опять в печь. Изготовление одной фигурки может занимать более месяца.Взялись мастера и за создание изразцов. Начинается все с вырезки формы из гипса.Александр Солнцев, мастер глиняных изделий:- Туда уже набиваем глину. Гипс чуть-чуть всасывают влагу, и отходит уже изразец готовый, сырой. Мы его сушим, потом обжигаем, достаем - опять красим и обжигаем.Участие в выставке "Арт-Россия" позволило поделиться своим творчеством, и вдохновило на создание новой коллекции - "Добрые сказки". Где каждое животное не похоже на другое.Александр Солнцев, мастер глиняных изделий:- Люди на это очень реагируют. Видят своих родственников здесь, своих детей, просто меняется настроение.А еще их команду пополнили юные подмастерье. Ульяна из Йошкар-Олы и Иулия из Владимира на практике осваивают все секреты изготовления изделий из керамики.Ульяна Доронькина:- Сражу же влюбилась в материал, не могу оторваться уже второй год. Потому что, вот, у тебя кусочек, буквально из ничего, а часа через два - уже прекрасная тарелка, в которую ты влюблен, которую ты сделал сам. Почти каждый выходной после училища я сюда приезжаю, как только пары заканчиваются, и прямо с большим удовольствием.Иулия Шурупова:- Я ходила в художку, там я три года с глиной работала. Мне очень нравилось. И в училище тоже собираюсь. Там реставрация керамики в Суздале.А на этой стене - "перекрестная палитра". Здесь тестируют и накладывают слои глазури друг на друга. Для расширения ассортимента и цветовой гаммы.Жанна Солнцева, мастерица глиняных изделий:- Мы уже давно задумываемся над тем, чтобы наше мастерство передавать и развивать. Потому что, ну, это должно жить. Это воспитание на предмете народной культуры, на ценностях семейных.В планах семьи ремесленников - расширение мастерской и закупка необходимого оборудования, чтобы познакомить всех желающих с искусством керамики.Полина Лаптева, Александр Чунаев "Вести-Владимир".