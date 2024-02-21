Администрация города просит владимирцев убрать автомобили для очистки улиц от снега Администрация...

Администрация города просит владимирцев убрать автомобили для очистки улиц от снегаАдминистрация города Владимира просит автовладельцев 21 февраля 2024 года с 20:00 и до 07:00 утра 22 февраля, убрать машины со следующих улиц, чтобы не мешать работе спецтехники:Площадь Победы;Площадь Владимирского областного суда;Ул. Чайковского;Ул. Гастелло (широкая);Суздальский проспект;Ул. Комиссарова;Ул. Безыменского;Ул. Б. Московская;Ул. Б. Нижегородская;Ул. Дворянская;Ул. Никитская;Ул. 2-я Никольская;Ул. Гагарина;Ул. Княгининская;Парковки возле: кинотеатра "Киномакс-Буревестник", Владимирского областного суда, пр. Ленина, 35.Фото: freepik.com