Российские депутаты внесли поправки в регламент деятельности Госдумы, согласно которым парламентарии обязаны организовывать встречи в своих регионах ежемесячно, а не раз в полгода, как было ранее.

Российские депутаты внесли поправки в регламент деятельности Госдумы, согласно которым парламентарии обязаны организовывать встречи в своих регионах ежемесячно, а не раз в полгода, как было ранее. Также не реже 1 раза в 2 месяца они должны лично вести приём жителей. Об этом в рассказал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.«Для меня лично с принятием этого правила ничего не меняется. Я приезжаю во Владимирскую или Ивановскую области еженедельно, в дни, когда нет пленарных заседаний или комитета. И не потому, что меня обязывает регламент это делать», - написал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.Как отметил Говырин, чтобы знать, что волнует российское общество, депутаты должны быть на постоянной связи со своими избирателями, населением и помогать людям.