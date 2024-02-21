Об этом попросили представители мэрии города.

Автолюбителям нужно убрать машины с нескольких улиц Владимира. Об этом попросили представители мэрии города.Это необходимо для того, чтобы не мешать спецтехнике при очистке снега. Уборка будет проводиться с 20:00 сегодняшнего дня и будет длиться всю ночь – до 7:00. Требуется убрать машины со следующих улиц:Ул. Чайковского;Ул. Комиссарова;Ул. Княгининская;Ул. Б. Нижегородская;Ул. Б. Московская;Ул. Гастелло (широкая);Ул. Безыменского;Ул. Дворянская;Ул. Никитская;Ул. 2-я Никольская;Ул. Гагарина;Суздальский проспект;Площадь Победы;Площадь Владимирского областного суда;Парковки возле: кинотеатра «Киномакс-Буревестник», Владимирского областного суда, пр. Ленина, 35.