Об этом попросили представители мэрии города.
Автолюбителям нужно убрать машины с нескольких улиц Владимира. Об этом попросили представители мэрии города.
Это необходимо для того, чтобы не мешать спецтехнике при очистке снега. Уборка будет проводиться с 20:00 сегодняшнего дня и будет длиться всю ночь – до 7:00. Требуется убрать машины со следующих улиц:
Ул. Чайковского;
Ул. Комиссарова;
Ул. Княгининская;
Ул. Б. Нижегородская;
Ул. Б. Московская;
Ул. Гастелло (широкая);
Ул. Безыменского;
Ул. Дворянская;
Ул. Никитская;
Ул. 2-я Никольская;
Ул. Гагарина;
Суздальский проспект;
Площадь Победы;
Площадь Владимирского областного суда;
Парковки возле: кинотеатра «Киномакс-Буревестник», Владимирского областного суда, пр. Ленина, 35.