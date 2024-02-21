Депутаты будут обязаны каждый месяц встречаться с жителями своего региона. Такую поправку внесли в регламент деятельности Госдумы, рассказал депутат Алексей Говырин в своем

Депутаты будут обязаны каждый месяц встречаться с жителями своего региона. Такую поправку внесли в регламент деятельности Госдумы, рассказал депутат Алексей Говырин в своем телеграм-канале. Такое обязательство внесет в работу больше смысла, считает Алексей Говырин. Так избранники народа будут на связи с людьми, лучше понимать, что им нужно и как лучше помочь. Алексей Говырин, депутат Госдумы