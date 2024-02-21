Доверенные лица кандидатов в Президенты ведут сбор наказов во Владимирской области Доверенные лица...

Доверенные лица кандидатов в Президенты ведут сбор наказов во Владимирской областиДоверенные лица кандидата в Президенты России Владимира Путина продолжают сбор наказов для кандидата. Эту работу ведут федеральные доверенные лица, в том числе, в регионах страны.Доверенные лица кандидата Владимира Путина в субъектах Российской Федерации ездят по территориям.Активно ведут сбор наказов во Владимирской области доверенные лица кандидата: Владимир Ковтун, Иван Аксёнов, Мария Силаева (Платанюк). Среди наказов: "подъемные" для выпускников педагогических вузов, привлечение медицинских кадров в районы, индексация пенсий работающим пенсионерам, корректировка 44-ого федерального закона о закупках и другие.К всероссийскому социальному опросу подключились активисты владимирского регионального отделения ЛДПР.Социологический опрос партийцы проводят по заданию председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, кандидата в Президенты. По словам Александра Бугаева, доверенного лица Леонида Слуцкого в нашем регионе, активисты выясняют, какие именно проблемы больше всего беспокоят жителей Владимирской области. Также каждый желающий может самостоятельно заполнить анкету на сайте кандидата.А сторонники кандидата в Президенты Владислава Даванкова решили выяснить, каких мест досуга не хватает в областной столице.Представители партии "Новые люди" предложили владимирцам выбрать из пяти вариантов. Как сообщает официальная страница регионального отделения партии в социальной сети "Вконтакте", согласно результатам опроса, больше всего жители Владимира хотели бы видеть в городе аквапарк.А владимирское региональное отделение КПРФ провело автопробег в поддержку своего кандидата на высший должностной пост страны - Николая Харитонова.Автопробег провели активисты владимирского обкома КПРФ и его сторонники. С красными флагами с символикой СССР автомобили проехали по главным улицам города Владимира.