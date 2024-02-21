Москвичам и гостям столицы доступно более тысячи экскурсий.

Москвичам и гостям столицы доступно более тысячи экскурсий.Ежедневно в столице проводят около 500 экскурсий. Помимо пешеходных и речных прогулок, москвичи и гости города могут посетить обзорные и тематические экскурсии, рассказал в своем мэр Сергей Собянин.По его словам, в Москве работают три тысячи экскурсоводов. Они вносят большой вклад в развитие туристической отрасли города.Собянин отметил, что в 2023 году 11,3 миллиона человек посетили Москву с экскурсией. Это на 75% больше, чем в 2022-м."Столица становится все более востребованным направлением для коротких познавательных поездок", – подчеркнул мэр.Подобрать подходящую экскурсию под индивидуальные потребности можно на сайте туристического сервиса . Всего в Москве проводится более 1000 экскурсий, добавил Собянин.В 2023 году столицу более 24,5 миллиона человек. Среди них 2,3 миллиона человек прибыли из Индии, Турции, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов и других дружественных стран. В бюджет города поступит 178 миллиардов рублей – на эти деньги можно построить около 70 школ.