«Гордимся владимирцами!»: свой юбилей отмечает «Заслуженный работник культуры РФ» Нина Ивановна...

«Гордимся владимирцами!»: свой юбилей отмечает «Заслуженный работник культуры РФ» Нина Ивановна Крюкова1 марта 2024 года отмечает свой юбилей «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» Крюкова Нина Ивановна.Родилась Нина Ивановна в деревне Жабино, Собинского района Владимирской области 1 марта 1934 года, отучилась в Коробовской семилетке, и поступила на учебу во Владимирский библиотечный техникум.Свой трудовой путь начинала в 1955 году в Ставровском районе заведующей Волосовской сельской библиотекой, затем была переведена директором Ставровского отдела культуры, была основательницей передвижных сельских библиотек, а также способствовала открытию новых, под её крылом были 24 клуба, 11 сельских домов культуры, музыкальная школа, районный дом культуры, районная и детская библиотека. Нина Ивановна, не прекращая трудовой деятельности закончила в 1969 году Московский государственный институт культуры по направлению культурно-просветительская работа.С 1979 года возглавляла Дом народного творчества, за время её работы на этом поприще появляются 13 народных театральных коллектива, в городах Александров и Муром профессиональные театры, 2-е народные агитбригады, 4 народных хоровых коллектива.В 1989 Нина Ивановна переведена на должность заместителем начальника Владимирского управления культуры, в настоящее время Министерство культуры Владимирской области и за время работы в этой должности её силами и силами созданной ею команды, четыре года подряд область награждалась Переходящим Красным знаменем Министерства культуры и ЦК Профсоюзов работников культуры «За лучшую постановку культурно массовой работы среди населения», организован праздник «Руссой пляски» в последствии переименованный «По всей России водят хороводы» который и по сей день проходит регулярно на сцене Владимирского областного Дворца культуры и искусства.С уходом на пенсию перешла работать во Владимирский областной театр кукол заместителем директора. В её обязанности входила организация зрителей как на стационаре, так и на выездных мероприятиях и гастролях, вся область знала и с удовольствием принимала коллектив Владимирского областного театра кукол. С 2005 года руководила литературно-драматургической частью театра, занималась репертуарным планом театра, вела архив пьес для театральных постановок, вплотную сотрудничала с Российским Авторским Обществом, но не прекращала заниматься выездной деятельностью.И только в 2013 году в возрасте 79 лет ушла на заслуженный отдых и полностью погрузилась в воспитание правнуков показывая им свои многочисленные почётные грамоты от Управления культуры, Облисполкома, Министерства культуры РСФСР, администрации Владимирской области и рассказывая им про свою интереснейшую жизнь!