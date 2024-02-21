Губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил ряд значимых объектов в Собинском...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил ряд значимых объектов в Собинском районеГлава региона Александр Авдеев посетил сразу несколько социально значимых объектов в Собинском районе. О планах развития территории - Александр СыпченкоГлава региона Александр Авдеев осматривает огромную стройплощадку в Собинке. На 5 тысячах квадратных метров уже к концу года вырастет здание новой поликлиники. Она будет обслуживать более 40 тысяч жителей района.В четырехэтажном здании будет лифт для маломобильных граждан, просторные кабинеты, лаборатории. На финальном этапе строительства здесь появится и блочно-модульная котельная.Смета - 600 миллионов рублей. Подрядчик - в графике, строители работают в темпе.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Работы выполняются должным образом и с должным качеством. Присутствуют и наши представители заказчика, и минздрав, и главный врач. Работы находятся на множественном контроле.Более миллиарда рублей выделено на реконструкцию собинских водоочистных сооружений. Согласно проекту, их мощности хватит, чтобы принять все стоки Собинки, Лакинска и Воршинского сельского поселения.Сдать объект подрядчик обещает в декабре 2024 года.Выступая перед местными депутатами с годовым отчетом, глава администрации Собинского района Александр Разов отметил, что по динамике экономического роста муниципалитет входит в число лидеров области. Здесь строится огромный логистический центр.Обновленные очистные сооружения должны обеспечить потребности и жилого сектора, и крупных промышленных предприятий.Александр Разов, глава администрации Собинского района:- Объект очень сложный, но и подрядчик опытный. Гарантирует построить лучшие очистные сооружения в Российской Федерации.В районе продолжится и социальное строительство. Новые поликлиника, школа и спорткомплекс вскоре появятся в Лакинске. Также будут отремонтированы дороги между городами и сёлами, и внутри населённых пунктов.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир".