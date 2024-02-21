Во Владимирской области задержали троих мужчин, выращивающих наркосодержащие растения.

В пресс-службе управления МВД по Владимирской области сообщили о задержании троих мужчин, которые выращивали коноплю и галлюциногенные кактусы. Выяснилось, что обвиняемые арендовали у одного из них квартиру, которую приспособили под плантацию.Сотрудниками полиции было изъято 4 куста конопли и столько же кактусов, примерно 3 килограмма «травки» и 6 грамм синтетического наркотического вещества. Задержанные вину признали, им выдвинули обвинение по двум статьям Уголовного Кодекса Российской Федерации.