Кошка Беляша и собака Мышка из Владимира ищут дом А теперь наша постоянная рубрика Хочу домой....

Кошка Беляша и собака Мышка из Владимира ищут домА теперь наша постоянная рубрика "Хочу домой". Она о тех, кому очень не хватает заботливой и любящей семьи. Первая наша героиня - кошка Беляша.Сейчас она живет на одном из предприятий Владимира, на передержке, но очень хочет в добрые руки. Окрас у Беляши королевский, - похожа на тайскую породу "Редпоинт". Беляша стерилизована, приучена к лотку. Телефон волонтера Марины +7-904-591-15-09И также в поисках хозяина собака Мышка. Жизнерадостная, ласковая, как пишут о ней волонтеры, "с такой харизмой можно покорить Галактику". А еще она очень любит людей. Мышка молода, стерилизована, есть ветеринарный паспорт. Телефон волонтера Юлии +7-903-645-54-44