Кто, кроме нас?: владимирские добровольцы отправились на подготовку к службе в зону СВО
Еще 15...
"Кто, кроме нас?": владимирские добровольцы отправились на подготовку к службе в зону СВО
Еще 15 владимирских добровольцев подписали контракты с Минобороны и отправились в учебные подразделения, где будут проходить подготовку к службе в зоне специальной военной операции.
Торжественные проводы, как обычно, прошли этим утром в Доме Культуры молодежи во Владимире. Поддержать своих мужчин пришли жены, матери, дети добровольцев.
Напутственные слова им адресовали представители военного комиссариата, духовенства и депутаты Законодательного собрания, которые, в свою очередь, напомнили, что близким военнослужащих будет оказана вся помощь и поддержка.
Андрей Фатеев, депутат Законодательного собрания Владимирской области:
- Сейчас прорабатывается вопрос о включении семей участников СВО во все льготные категории, чтобы все участники и их семьи могли воспользоваться всеми льготами, которые существуют на территории Владимирской области и РФ.
Арсений, доброволец:
- Решение принимали не особо долго, у меня отчим уже там. То есть, и он ждет, и...кто, кроме нас?