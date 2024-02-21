Кто, кроме нас?: владимирские добровольцы отправились на подготовку к службе в зону СВО Еще 15...

"Кто, кроме нас?": владимирские добровольцы отправились на подготовку к службе в зону СВОЕще 15 владимирских добровольцев подписали контракты с Минобороны и отправились в учебные подразделения, где будут проходить подготовку к службе в зоне специальной военной операции.Торжественные проводы, как обычно, прошли этим утром в Доме Культуры молодежи во Владимире. Поддержать своих мужчин пришли жены, матери, дети добровольцев.Напутственные слова им адресовали представители военного комиссариата, духовенства и депутаты Законодательного собрания, которые, в свою очередь, напомнили, что близким военнослужащих будет оказана вся помощь и поддержка.Андрей Фатеев, депутат Законодательного собрания Владимирской области:- Сейчас прорабатывается вопрос о включении семей участников СВО во все льготные категории, чтобы все участники и их семьи могли воспользоваться всеми льготами, которые существуют на территории Владимирской области и РФ.Арсений, доброволец:- Решение принимали не особо долго, у меня отчим уже там. То есть, и он ждет, и...кто, кроме нас?