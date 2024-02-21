Мошенник, похитивший у жителей Владимирской области один миллион рублей, отправится на 4,5 года в...

Мошенник, похитивший у жителей Владимирской области один миллион рублей, отправится на 4,5 года в исправительный центрКовровским городским судом вынесен приговор в отношении жителя Челябинской области. Он обвиняется совершении четырёх преступлений. С неустановленным лицом придумал схему обмана людей, для чего и приехал на территорию Владимирской области.Преступники действовали по единой мошеннической схеме: неизвестный звонил на телефоны граждан и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщал им заведомо ложные сведения о совершенных их родственниками дорожно-транспортных происшествиях.Под предлогом оказания помощи пострадавшим в ДТП и избежания привлечения к уголовной ответственности, потерпевшим предлагалось заплатить деньги.Деньги передавались осужденному, который по договоренности с неизвестным лицом переводил их на указанные ему счета, оставляя себе процент от суммы."Таким образом, за два дня – 10.05.2023 и 08.06.2023 у четверых жителей городов Киржач, Ковров и Вязники похищен 1 млн рублей.Приговором суда виновному назначено наказание в виде принудительных работ (с отбыванием в исправительном центре) сроком на 4 года 6 месяцев", - пояснили в пресс-службе областной прокуратурыКроме того, удовлетворены иски потерпевших о взыскании причинённого преступлениями ущерба.Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com