На благоустройство парка имени 950-летия Суздаля выделят 44 миллиона рублей Парк имени 950-летия...

На благоустройство парка имени 950-летия Суздаля выделят 44 миллиона рублейПарк имени 950-летия Суздаля благоустроят, благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды». Программа победила в июле 2023 года во Всероссийском конкурсе.По информации пресс-службы Правительства Владимирской области, губернатор региона Александр Авдеев подписал постановление выделить Министерству ЖКХ деньги на реализацию этого проекта.Средства из резервного фонда регионального правительства в размере 44 миллионов рублей получит Мэрия Суздаля до конца февраля.Фото: Официальный туристический портал Владимирской области