Объявление выставлено на сайте Авито.

На продажу выставлен ТРЦ «Копеечка» во Владимире за 455 миллионов. Объявление опубликовано на сайте Авито.Как отмечает продавец, среди преимуществ торгового центра – своя парковка, отличные подъезд и несколько остановок общественного транспорта в шаговой доступности. Общая площадь объекта – 6,5 тысяч квадратных метров.Кроме того, в помещении несколько лифтов, кондиционеры, вентиляция, отличный свет и пожарная сигнализация. Но магазины и площадки будут работать, как обычно. Как пишет хозяин, это отличный вариант для инвестирования.