На сколько поднимут зарплаты медикам во Владимирской области? Окладная часть зарплаты медиков с...

На сколько поднимут зарплаты медикам во Владимирской области?Окладная часть зарплаты медиков с первого апреля повысится до 50 процентов. Дополнительные выплаты при этом сохранятся. Такое указание регионам дал президент Владимир Путин.Объявлено и о новых, дополнительных выплатах для медработников в небольших населенных пунктах.С первого марта в городах с населением от 50 до 100 тысяч человек врач плюсом к базовой зарплате будет получать 29 тысяч, средний медперсонал - тринадцать.В населенных пунктах, где живет менее 50 тысяч человек, дополнительная выплата составит 50 тысяч рублей для врачей и 30 тысяч для среднего звена.