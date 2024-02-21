Об этом рассказали сотрудники Федеральной службы.

На службе у Владимирской УФСИН появились новые щенки. Об этом рассказали сотрудники Федеральной службы.Щенкам предстоит полностью подготовиться, чтобы полноценно помогать кинологам. Сначала с ними будут играть и определять их качества, чтобы точно понять, где они пригодятся больше. Кто-то сможет лучше искать наркотики, кто-то находить взрывчатку, другие же станут помогать сотрудникам УФСИН задерживать преступников.После курса подготовки, молодые бойцы сменят своих предшественников и отправят их, так скажем, на заслуженную пенсию.