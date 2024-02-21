На жительницу Бурятии едва не повесили долг по кредиту тёзки из города Мурома Уроженка...

На жительницу Бурятии едва "не повесили" долг по кредиту тёзки из города МуромаУроженка Республики Бурятия и муромлянка, являющаяся должником по исполнительному производству, оказались тёзками. У них одинаковые фамилия, имя, отчество и дата рождения.Обнаружив в своем личном кабинете на портале госуслуг информацию о взыскании с нее чужой задолженности, истец обратилась к судебным приставам города Мурома, указав на ошибочную идентификацию ее в качестве должника. Однако мер по идентификации должника судебными приставами не принято, в связи с чем истец была вынуждена обратиться в суд."При рассмотрении административного дела судом установлено, что в 2021 г. судебным приставом-исполнителем ОСП г. Мурома и Муромского района возбуждено несколько исполнительных производств в отношении должника – тёзки административного истца. При этом должник и административный истец имеют разные паспортные данные, ИНН и СНИЛС", - рассказали в пресс-службе Муромского городского суда Владимирской области.Кроме того, получив сведения о наличии двух лиц, фамилия, имя, отчество и дата рождения которых совпадают, судебным приставом не предпринято мер по идентификации должника по исполнительному производству. Это привело к нарушению прав истца на получение финансовых услуг и утрате положительной кредитной истории.В итоге суд признал незаконными действия судебного пристава-исполнителя.Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.Фото: freepik.com