Народные приметы на 22 февраля. Что категорически запрещено делать в день Панкратия, чтобы не...

Народные приметы на 22 февраля. Что категорически запрещено делать в день Панкратия, чтобы не столкнуться с финансовыми проблемами?В четверг, 22 февраля 2024 года Православная церковь чтит память мученика Никифора и преподобного Панкратия Печерского.В народе об этом дне говорили: «Не всякий Панкрат хлебом богат», «Зима убегает тёмной ночью».По поверью, на Панкрата нужно начинать лечить хронические болезни. Если это сделать, то от недугов удастся избавиться. А ещё в этот день можно отнести обувь в ремонт. Считается, что после этого вы её ещё долго проносите.Что можно и нельзя делать в день Панкратия?На Руси этот день называли «Никифоры-Панкраты», «Никифор», «лаптев день» и «капельницы». В него было принято заниматься плетением лаптей и починкой обуви.Сшитый или купленный сегодня наряд принесет удачу и счастье. К тому же, ему сносу не будет. Поэтому 22 февраля обязательно нужно купить обновку.Нельзя на Панкратия-лапотника делать прогнозы на будущее, а также строить планы. Согласно приметам, все пойдет наперекосяк, задуманное так и не воплотится в жизнь, поскольку святой ценил действия, а за чрезмерные мечтания и витания в облаках всегда наказывал.Ни в коем случае нельзя в день Панкратия поднимать найденные деньги – они не принесут пользы. Скорее, наоборот, из-за них могут начаться финансовые проблемы.Народные приметы на 22 февраля 2024 годаЕсли в этот день мороз ударит, то холода будут ещё долго.Снег на деревьях налипает и лес шумит – к потеплению.Багряный закат – к снегопаду.Увидеть на еловой ветке рябчика – к похолоданию.Стекла в доме запотели – к оттепели.Свинья визжит и беспокойно себя ведёт – к непогоде.Если на ветвях деревья много снега, то год будет урожайным.Фото: kmkmuzey.ru, freepik.com