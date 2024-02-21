Первый заместитель руководителя следственного управления Андрей Александрович Ялин проведет личный...

Первый заместитель руководителя следственного управления Андрей Александрович Ялин проведет личный прием граждан в городе Муроме22 февраля 2024 года с 11.00 до 12.00 первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области Андрей Александрович Ялин проведет личный прием граждан в городе Муром, в здании следственного отдела по адресу: ул. Владимирская, дом 2 А. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.Гражданам, изъявившим желание прибыть на личный прием, обращаться по телефону:8 (4922) 47-29-48, 47-29-32 – отдел по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления,8 (49234) 4-42-29 – следственный отдел по г. Муром.Фото: СУ СК России по Владимирской области