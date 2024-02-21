Об этом сегодня, 21 февраля, рассказали представители пресс-службы регионального Роспотребнадзора, ссылаясь на Инспекцию Государственного надзора в области обращения с животными.

С начала 2024 года во Владимирской области было выявлено 3 очага бешенства. Об этом сегодня, 21 февраля, рассказали представители пресс-службы регионального Роспотребнадзора, ссылаясь на Инспекцию Государственного надзора в области обращения с животными.Так, бешеных лис обнаружили в деревне Пестерюгино и Курилово Собинского района, а также в самом региональном центре – в микрорайоне Юрьевец был найден домашний котёнок, заражённый этой опасной болезнью.При этом не уточняется – это новый котёнок, или тот, которого нашли в ноябре прошлого года. Только 23 января карантин по бешенству был снят в радиусе одного километра.