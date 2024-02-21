Школьников и студентов во Владимирской области приглашают записаться на бесплатные курсы по...
Школьников и студентов во Владимирской области приглашают записаться на бесплатные курсы по программированию
Бесплатные курсы по программированию теперь доступны молодежи. Проект «Код будущего» стартовал на портале Госуслуг в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
В пресс-службе Правительства Владимирской области сообщили, что школьники 8-11 классов, а также студенты колледжей и техникумов смогут получить знания, необходимые для дальнейшего развития в сфере информационных технологий. Также они пригодятся для подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиад и хакатонам.
Изучить можно такие языки программирования, как Python, C++, C#, JavaScript, 1С и другие.
На выбор – более 40 курсов от Яндекса, 1С, Учи.Дома, НОЦ МГТУ им. Н.Э.Баумана, Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения,
Московского городского педагогического университета, Фоксфорда и других ведущих ИТ-компаний и вузов.
Уроки рассчитаны на разные уровни подготовки:
- Начальный (для тех, кто только задумывается о программировании).
- Базовый (для знающих основы программирования).
- Продвинутый (для опытных программистов).
Обучение будет проходить в онлайн-формате с апреля по ноябрь 2024 года, продолжительность каждого курса – 144 часа.
Чтобы подать заявку на участие в проекте, необходимо: выбрать курс в каталоге на Госуслугах, пройти вступительное испытание (тестирование), чтобы подтвердить уровень знаний, а после заключить договор с образовательной организацией.
Фото: freepik.com