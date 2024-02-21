Сила музыки: артисты Донецкой республики выступят во Владимирской областной филармонии Дню...

"Сила музыки": артисты Донецкой республики выступят во Владимирской областной филармонииДню Защитников Отечества посвящен новый проект владимирской областной филармонии. В нем участвуют артисты Донецкой республики и нашего региона. С подробностями - Вера Куликова.Екатерина Гладышева - солистка-вокалистка Донецкой государственной академической филармонии. Участница проекта "Служить России. Сила музыки".Какая сила заключена в музыке, знает наверняка. Екатерина в составе концертной бригады выступала в госпиталях Донецка перед ранеными бойцами.Екатерина Гладышева, солистка Донецкой государственной академической филармонии:- Когда начинали ездить, у нас был разный репертуар, и мы сами не понимали до конца, какие им нужны песни, но, вот, как-то потом у нас уже состоялся такой репертуар: что-то было немножечко военного, было немножечко про любовь, немножечко про природу, про Россию...И всем все нравилось. Все были в восторге.Вместе с ней в проекте участвует и ее земляк, певец Николай Бобровский. Николай уже приезжал во Владимир с концертом. Когда он запел "Спят курганы темные", зал встал и пел вместе с артистом.Николай Бобровский, солист-вокалист Донецкой государственной академической филармонии:- На этот раз репертуар патриотический, можно сказать, негласный гимн Донецкой области "Спят курганы тёмные", "С чего начинается Родина"и "Русский парень". У всех с детства на слуху, и они и в душе, и в сердце!- У вас дома пели эту песню?- Конечно! Конечно!Концерты проекта пройдут в Кольчугине, Коврове и завершатся 23 февраля во Владимире, - на сцене областной филармонии.Наталья Задрогина, директор АНО "Культурная среда":- Я считаю, что вот такие проекты "Служить России. Сила музыки.", в которых звучат патриотические песни, которые поднимают наш дух, поднимают самые лучшие качества человека на поверхность, - они должны сейчас, как можно чаще и больше звучать, и сейчас, в феврале, это особенно актуально!Проект - посвящение всем Защитникам Отечества и подарок к празднику.Вера Куликова, Александр Чунаев "Вести-Владимир".